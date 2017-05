Prins Harry en Meghan Markle voor het eerst al kussend gespot

Prins Harry (32) en Meghan Markle (35) zijn voor het eerst samen naar een publiek event geweest en werden tussen de auto's al kussend en knuffelend betrapt door paparazzi. De actrice kwam voor hem supporteren tijdens zijn polowedstrijd en daar was hij duidelijk heel blij mee.

Prins Harry en Meghan Markle werden al vaker in elkaars nabijheid gespot, maar nooit eerder op een evenement dat voor het publiek toegankelijk was. Op de Audi Polo Challenge was het dan eindelijk zover. Tussen de andere toeschouwers werd ook de actrice gespot terwijl ze aan het supporteren was voor haar prins en zijn broer William. Het leverde in elk geval resultaat op want de broers wonnen hun polowedstrijd.

Harry en Meghan namen echter ook even tijd voor zichzelf en weekten zich van de menigte los om op de parking wat innige momenten met elkaar door te brengen. Paparazzi konden vastleggen dat de twee daar tussen de auto's enkele kussen en knuffels met elkaar uitwisselden.