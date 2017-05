Beklaagde krijgt 20 jaar cel voor doodslag op Mohammed Idrissi (17) in 2001

Antwerpen - De correctionele rechtbank heeft Mohamed Bouichou (42) veroordeeld tot 20 jaar cel voor doodslag op de 17-jarige Mohamed Azami Idrissi uit Moeskroen. De feiten dateren van 22 september 2001, op het Mechelseplein in Antwerpen.

Het slachtoffer werd in de hartstreek gestoken door de beklaagde, nadat er eerder al een vechtpartij was geweest op een fuif in Zaal Jacob aan de Sudermanstraat. De beklaagde vluchtte na de feiten naar Frankrijk, waar hij in 2015 kon worden opgepakt.

De rechtbank veroordeelt de beklaagde tot 20 jaar cel en de levenslange ontzetting uit de rechten. Beklaagde moet de nabestaanden van het 17-jarige slachtoffer ook schadevergoedingen betalen die oplopen tot bijna 100.000 euro.