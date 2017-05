Antwerp aast op flankaanvaller van Waasland-Beveren

Deurne - Waasland-Beveren won in Play-off 2 voor de derde keer op rij een uitwedstrijd. “Maar over groepswinst moeten we niet meer spreken”, zei Steeven Langil. De Franse flankspeler is de laatste weken in vorm, wat ook Royal Antwerp FC niet is ontgaan.

Een schoonheidsprijs kreeg de wedstrijd tegen KV Mechelen niet, maar de ploeg van trainer Janevski maakte toch maar weer eens drie doelpunten op verplaatsing. Eerder lukte dit ook al op het veld van Lierse. Vooral de vervanging van de nochtans goed debuterende Aaron Dhondt voor de herstelde Steeven Langil was een gouden wissel. De Franse flankaanvaller was duidelijk in zijn nopjes. Hij zorgde voor twee assists.

“Ik de matchwinnaar (lacht)? Ik heb uiteindelijk maar een klein halfuur meegedaan. Neen, ik denk dat dit een overwinning is van de hele ploeg. Ik ben vooral blij dat ik weer speelklaar ben. Ik ben drie weken op de sukkel geweest met een blessure en kon daardoor niet spelen tegen Lierse, Standard en Sint-Truiden. Deze overwinning doet in ieder geval deugd. Niet alleen voor mij, maar voor de hele spelergroep, trainersstaf, bestuur en supporters.”

Het is enorm opvallend dat de Waaslanders vooral op verplaatsing de punten bij elkaar sprokkelen. Thuis pakten ze in de play-offs nog geen enkel punt. De flankaanvaller denkt de reden te kennen. “We speelden regelmatig goed voetbal, maar op eigen terrein mankeert het ons duidelijk aan vertrouwen. Blijkbaar vinden we dat vertrouwen op verplaatsing wel. We moeten net nu twee keer thuis spelen tegen Lierse en Standard. Daar moeten we die negatieve spiraal proberen te doorbreken. We hebben nu negen punten en willen in de resterende wedstrijden vooral veel plezier beleven. Dat moet ons doel zijn. Over de kansen als eindwinnaar in deze groep moeten we niet spreken.”

De Franse flankaanvaller is alvast aan zijn laatste weken bezig op de Freethiel. Volgens Langil zelf is er geen enkele kans dat hij volgend seizoen nog bij de Waaslanders rondloopt. De Fransman houdt alle opties open en ziet zichzelf zelfs bij een andere Belgische club spelen. Ook Antwerp, dat in het begin van het seizoen al interesse toonde, behoort volgens Langil tot de mogelijkheden. “Dat ik niet bij Waasland-Beveren zal blijven, is al een tijdje geweten. Ik lig nu nog twee seizoenen onder contract bij Legia Warshau en zie de komende weken wel wat er gebeurt. Mijn toekomst kan in België liggen, maar ook in het buitenland. Of Antwerp ook een piste is? Het kan één van de mogelijkheden zijn, maar alles ligt in handen van mijn makelaar en we gaan binnenkort alle opties bekijken.”