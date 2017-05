Steve Tielens in ‘De Slimste Mens’: “Sensatie van de bovenste plank”

Schlagerzanger Steve Tielens (46) uit Boom is dit najaar te zien in De Slimste Mens ter Wereld. Niet als deelnemer, maar als vragensteller. Monique, zijn 73-jarige assistente, doet ook mee. “Ik garandeer u: daar gaat over gesproken worden.”

Elk jaar mag een aantal bekende koppen de vragen stellen in een filmpje in De Slimste Mens. Die eer is ook weggelegd voor ­Steve Tielens. Hij maakte een paar filmpjes met Monique, zijn assistente die bekend werd dankzij The Show Must Go On op Vier. De manier waarop de zanger zijn manusje-van-alles behandelde, leverde hem veel kritiek op. “Ik wou die filmpjes eerst zonder Monique doen, want ik dacht dat heel dat circus over mij en ­Monique weer zou beginnen. Maar het is een gimmick geworden. Ik snap wel dat die mannen van De Slimste Mens het zo wilden. De filmpjes gaan er vaak een beetje over. Het wordt sensatie van de bovenste plank, er zal over gesproken worden.”

Betaald in sigaretten

Monique staat Steve nog altijd bij als ­chauffeur, kleedster, enzovoort. “De ene is bezeten van voetbal, de andere van Steve ­Tielens. Als ze morgen niet meer met mij meekan, is ze dood. We gaan met respect met elkaar om, hoor.”

Monique assisteert Steve nog altijd zonder dat ze daarvoor betaald wordt. Al klopt dat niet helemaal, zegt Steve. “Ik betaal haar brandstof én haar sigaretten. Twee pakjes per dag rookt ze. Die paft wat af, hoor. Je hebt Carmen Pfaff, Jean-Marie Pfaff en dan heb je Monique Paf.”

Of Steve niet liever zelf had meegedaan aan De Slimste Mens? Geen tijd, zegt hij. “Ik heb veel optredens, ik breng deze week mijn nieuwe single Bij Ons in Vlaanderen uit en ik ben ook bezig met mijn eigen tv-show. Ik ben nochtans goed thuis in sport, muziek en actualiteit. Geschiedenis en aardrijkskunde iets minder. ­Literatuur? Even aan mijn vrouw vragen wat het laatste boek is dat ik gelezen heb. Jommeke, zegt ze (lacht).”