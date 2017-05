“Macron zou wel eens de uitvinder kunnen zijn van een nieuwe weg in Europa”

De nieuwe president van Frankrijk is 39 jaar, heeft de verkiezingen gewonnen met een partij die nauwelijks een jaar bestaat, heeft tijdens zijn campagne alleen maar optimisme gepredikt en heeft de Fransen overtuigd met een programma dat vóór een sterk Europa pleit en dat het beste haalt uit het klassieke linkse én rechtse gedachtegoed van Frankrijk. Faut le faire! Emmanuel Macron staat voor een breuk met het verleden. Hij zou wel eens de uitvinder kunnen zijn van een nieuwe weg in Europa. Een weg die andere landen ook kunnen vinden en volgen.

Maar die weg zal niet over rozen gaan. Het begint nu pas echt voor Macron. Het besef van zijn verpletterende verantwoordelijkheid stond te lezen op zijn gezicht ­tijdens zijn eerste toespraak als verkozen president. Hij moet nu in korte tijd zijn partij uitbouwen, de verkiezingen winnen en een regering samenstellen die zijn programma kan waarmaken. Macron heeft de traditionele linkse en rechtse partijen van Frankrijk zo goed als van de kaart geveegd, maar de kans is wel groot dat hij met mensen van die oude partijen moet samenwerken. Zal hij dan zijn programma trouw kunnen blijven? En hoe zal hij die miljoenen kiezers kunnen overtuigen die niet op hem hebben gestemd, die hun heil hebben gezocht bij extreemrechts of extreemlinks, of die zich totaal ontgoocheld van de politiek hebben afgekeerd? Om zijn programma te realiseren zal hij bovendien de machtige, conservatieve vakbonden van Frankrijk moeten trotseren. En op de koop toe moet hij in een land met duizenden eurosceptici en in een zwaar verdeeld continent zijn belofte van een hechter en efficiënter Europa waarmaken. Het worden turbulente tijden. Maar die zijn nu ­onvermijdelijk. Frankrijk kan niet verder doen zoals het bezig is. Europa ook niet. Er moet verandering komen.

De Amerikanen en de Britten hebben uit de crisis van de traditionele politiek andere conclusies getrokken dan Frankrijk. Zij hebben gekozen voor mensen die hen een terugkeer beloven naar de glorieuze tijden die nooit ­zullen terugkeren en die zwaar geïdealiseerd werden. Nederland was het eerste Europese land dat niet meeging in die trend. Al wordt daar nog altijd gezocht naar een regering met de bestaande partijen.

En wat gebeurt er in ons land? Ook hier hebben de traditionele partijen het moeilijk. Bovendien tekenen zich in Vlaanderen en Wallonië totaal tegengestelde trends af, die almaar moeilijker te verzoenen zijn. De verdeeldheid is groot en het geloof van de bevolking in de klassieke politiek wordt met de dag kleiner. Een beweging à la Macron kan ook hier misschien wel mensen overtuigen en een uitweg bieden. We hebben in Frankrijk gezien dat het snel kan gaan. Met de juiste mensen is één jaar voldoende om iets nieuws uit de grond te stampen.