Classic Car Event blij met 12.000 bezoekers: “Ik denk dat we hier zullen blijven”

Brasschaat - Het Antwerp Classic Car Event vond opnieuw plaats in Brasschaat. De lage-emissiezone in Antwerpen maakte de verhuis noodzakelijk, maar de organisatoren zullen het zich niet berouwen.

“Antwerpen is LEZ, Brasschaat is more”, zo reageerde initiatiefnemer Manu Stappaerts zondagnamiddag. Het aantal bezoekers overtrof alle verwachtingen. Over de twee dagen passeerden ongeveer 12.000 liefhebbers van oldtimers langs de wagens en de standen.

“Het voelt aan als thuiskomen. We hebben enkele keren de Antwerpse Scheldekaaien als locatie gekozen, maar nu het daar niet meer kan, denk ik dat we opnieuw vertrokken zijn voor een Brasschaatse periode”, zegt Stappaerts.

Het was een heel weekend een aan- en afrijden van oldtimers. Op het grote podium wuifde Steven Goegebeur de deelnemers aan de Tour Amical uit. 250 oldtimers vertrokken in verschillende groepen voor een tocht die hen via Praag en Boedapest naar Boekarest leidt.

Door de vele bezoekers zorgde dat soms voor parkeerproblemen, vooral omdat er nog andere evenementen in het park plaatsvonden. Er was een voetbaltoernooi en in de Ruiterhal vierden de vrijzinnige kinderen hun lentefeest. “Het is inderdaad bijzonder druk, maar alles is onder controle”, vernamen we van Robin Van der Linden, Brasschaats coördinator integrale veiligheid.