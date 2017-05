Singelfietspad duikt onder E313

Borgerhout - Fietsers kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van de nieuwe fietspassage onder de op- en afrit van de E313/E34 en kunnen zo ongehinderd vlot door het autoverkeer of verkeerslichten fietsen.

Met de aanleg van de nieuwe dubbelrichtingsfietspaden op de Stenenbrug en de Turnhoutsebaanbrug, kunnen fietsers op het Ringfietspad makkelijk naar het Singelfietspad en de nieuwe fietspassage. “Fietsers kunnen zo zonder hindernissen doorfietsen”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA), die afgelopen weekend zelf de proef op de som nam. “Bovendien betekent deze route een verkorting van ongeveer 1 kilometer op het Ringfietspad.”

Ook aan de Stenenbrug komt er binnenkort zo’n onderdoorgang, wat het laatste conflict tussen auto’s en fietsers wegwerkt.

Afgelopen weekend is ook de verkeerssituatie op de Noordersingel aangepast. In deze fase wordt een deel van de noordelijke weghelft van de Turnhoutsebaan aan de buitenkant van de Singel aangepast, samen met de tramsporen. Tegen begin juli 2017 is fase 2 klaar.