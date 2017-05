Koekelkoren/van Walle en Mouha/Gielen winnen eerste manche BK beachvolley

Brussel - Dries Koekelkoren en Tom van Walle, bij de mannen, en Liesbeth Mouha en Katrien Gielen, bij de vrouwen, hebben de eerste manche van het BK beachvolley gewonnen in het Brusselse Ter Kamerenbos.

Koekelkoren en van Walle, die gecoacht worden door de Nederlander Michiel van der Kuip (Europees kampioen in 1995), versloegen in de finale Aljosa Urnaut en Dennis Deroey in twee sets met 21-13 en 21-16. Het duo heeft in totaal al vier Belgische kampioenschappen op zijn naam staan, waaronder de drie laatste edities.

Het Limburgse duo Mouha/Gielen, Belgisch kampioen in 2012, werd herenigd met het oog op de Olympische Spelen in Tokio van 2020 en won de finale bij de vrouwen in twee sets met 21-13 en 21-12 tegen Stephanie Van Bree en Lisa Van den Vonder. .