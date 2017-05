Ietsje minder bezoekers voor kringwinkel

Rumst - De ‘Dag van de Brengers’ was ook dit jaar een succes voor kringloopwinkel WRAK aan de Eikenstraat in Reet (Rumst). “Toch noteerden we dit jaar iets minder brengers van materiaal dan andere jaren op die dag”, zegt Patrick Vos (50) die verantwoordelijk is voor het magazijn.

“Normaal begroeten wij zo’n tachtig a negentig bezoekers per dag maar het plotse mooie weer brengt de mensen op andere ideeën.” Toch mocht bij onder meer van Naomi Acquaeh elektrotoestellen in perfecte staat ter verdere verkoop ontvangen.