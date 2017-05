PORTRET. Emmanuel Macron, de nieuwe Franse president

Emmanuel Macron wordt de nieuwe Franse president. Hij ging de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in als favoriet en maakte die rol waar door Marine Le Pen van het Front National overtuigend te verslaan.

Met nauwelijks 39 jaar was Macron de jongste presidentskandidaat. Hij werd nooit verkozen, maar was een tijdje minister van Economie onder president Hollande, waar hij een aantal in socialistische kringen omstreden hervormingen uitwerkte om de economie te dereguleren.

Macron is een alumnus van de gerennomeerde ENA (Ecole Nationale d’Administration), waar veel Franse politieke zwaargewichten hun opleiding afwerkten. Daarvoor studeerde hij in 2001 al af aan het Institut des Sciences Politiques in Parijs. Na zijn studies ging hij aan de slag bij de Inspectie van Financiën. In 2006 werd hij lid van de Parti Socialiste, maar in 2009 kreeg zijn voorliefde voor links een knauw nadat hij van de lokale PS-afdeling in Picardië geen steun had gekregen om voor een zetel in het parlement te gaan. Macron koos daarna voor een leven in de zakenwereld, en ging aan de slag bij de Franse zakenbank Rothschild & Cie.

Foto: AFP

De jonge Macron verscheen pas in 2012 weer op het politieke toneel, toen president Hollande hem aanstelde als economisch adviseur in het Elysée. In 2014 verliet hij het Elysée voor een job aan de universiteit van Berlijn en de London School of Economics, naar verluidt omdat hij vond dat de economische hervormingen niet ver genoeg gingen. Zijn afscheid van de politiek was echter van korte duur: datzelfde jaar nog trad hij toe tot de regering van premier Manuel Valls als minister van Economie, Industrie en Digitalisering. Een aantal van zijn voorstellen, zoals een grotere vrijheid voor bedrijven om werknemers te ontslaan, leidden toen tot hevig protest in linkse kringen.

In april vorig jaar richtte Macron zijn eigen politieke beweging “En Marche!” op, waarmee hij naar eigen zeggen de tegenstellingen tussen links en rechts wil overbruggen. Hij stapte op uit de regering en stelde zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen.

Foto: AFP

Macron is uitgesproken pro-Europees, maar zijn links-liberaal centrumprogramma is niet wat van hem doet spreken. Bij de populaire media is hij graag gezien, niet in het minst vanwege zijn huwelijk met zijn 23 jaar oudere gewezen lerares Frans Brigitte Trogneux.

Bovendien profiteerde Macron in de aanloop naar de verkiezingen zowel van de schandaalsfeer op rechts en de politieke crisis op links. Een stem voor Macron was daardoor volgens veel media vooral een stem tegen de andere kandidaten.

De nieuwe president wacht geen gemakkelijke taak. Economisch staat het land voor grote uitdagingen, met hoge werkloosheidscijfers en tegenvallende groeicijfers. Officieel geldt in Frankrijk bovendien nog altijd de noodtoestand na de terreuraanslagen vorig jaar. Van Macron wordt verwacht dat hij de economie stimuleert en het veiligheidsgevoel bij de Fransen herstelt, om zo de frustratie van veel Le Pen-kiezers te kanaliseren.