Dochter José De Cauwer stelt mode voor mannen voor

Nanouk stelde haar collectie voor in Machteld Live In Style in Loppem. Foto: mvn

Brugge / Loppem / Zedelgem - Nanouk De Cauwer heeft haar eerste exclusieve modelijn voor heren voorgesteld. Inspiratie vond de dochter van ex-coureur en wielercommentator José De Cauwer in de koerswereld.

Nanouk De Cauwer had al snel door dat koers en mode samengingen. Op de middelbare school droeg ze de koerskleren van haar vader José, met in de achterzak haar brooddoos. “Heel praktisch en ook heel makkelijk om te dragen. Het zat gewoon heel goed”, zegt Nanouk.

Ze begon met een eigen vastgoedkantoor, en koos na drie jaar voor een eigen webshop met tweedehands luxehandtassen onder de naam Jackie Jane. Het gevoel voor mode zat er goed in. Bij wijze van grap verkocht ze plots city-sweaters en dat bleek een schot in de roos te zijn. Sweaters met opschriften als ‘Brugeoise’, ‘Gantoise’, ‘Anversoise’ verkochten en verkopen nog steeds als zoete broodjes.

“Pédales Perdues”

Nu kiest Nanouk voor een exclusieve herenlijn Cycling Collection. “Mijn vader vroeg zich steeds af waarom ik niets met koers deed. Het leek me een uitstekend idee”, zegt ze. “Dankzij hem ken ik de koers. Van jongs af zit ik al in het milieu. Ik ging vroeger uit met Tom Boonen. Het was altijd mijn leefwereld en het drong tot me door dat koers en mode perfect met elkaar te combineren zijn. We gingen op zoek naar typische wielertermen, maar die moesten ook ‘fashionable’ zijn. Het is niet toevallig dat ik hier in Machteld Live In Style mijn eerste herenlijn voorstel. Machteld heeft me van in het begin gesteund. Enkele jaren geleden mochten we hier onze eerste lijn verkopen en dat vergeet je niet. De herenlijn slaat aan en de vraag naar een vrouwelijke variant is groot.”

‘Le Tour’, ‘Pédales Perdues’, ‘Hors Catégorie’. Het zijn enkele van de opschriften die prijken op de Nanouk-creaties. “Het zwartwit-geblokte wielertruitje van Peugeot blijft iconisch”, vindt José De Cauwer, die eind jaren 70 zelf een jaar voor Peugeot koerste. “Koers is kunst en opschriften met wielerwijsheden met filosofische inslag maken het verschil. Je voelt aan alles dat de koers momenteel heel populair is.”

Zaakvoerder Luc De Maeght is helemaal gewonnen voor de nieuwe lijn van Nanouk. “We delen een passie”, zegt hij. “Als modezaak zullen we altijd jonge en creatieve ontwerpers ondersteunen. “Zo hebben we als ambassadeur van Mercedes Benz en Mini Hybrid Cars zijn we de eerste one stop fashion conceptstore met elektrische laadpalen.”