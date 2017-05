Israël stap dichter bij afschaffing van Arabisch als landstaal

Een Israëlisch ministerieel comité heeft zondag voorlopige goedkeuring gegeven aan een omstreden wet die het Arabisch als officiële taal in het land zou schrappen.

Avi Dichter, een lid van de rechtse Likoed-partij van premier Benjamin Netanyahu die de wet had voorgesteld, noemde het groene licht van het ministerieel comité een grote stap voorwaarts voor “de definiëring van onze identiteit”. Volgens hem is de afschaffing van het Arabisch als volwaardige officiële taal nodig als dam tegen die Palestijnen die uit zijn op de vernietiging van Israël.

Critici vinden het plan dan weer discriminerend ten aanzien van de Israëlische Arabieren en andere minderheden. Israëlische Arabieren vertegenwoordigen meer dan 20 procent van de Israëlische bevolking. “Het gevaar is dat deze wet tweederangsburgers in het leven roept”, zo laakte parlementslid Ayman Odeh in de krant Times of Israël “de tirannie van de meerderheid”.

Israël telt momenteel twee officiële talen: het Hebreeuws en het Arabisch. Een eerdere poging om het Arabisch naar het achterplan te verwijzen, mislukte in 2014. Ook nu is de zaak nog niet afgehamerd. Het voorstel is zondag goedgekeurd in het zogenaamde ministerieel comité voor wetgeving, maar moet ook nog verschillende lezingen in het parlement doorstaan.