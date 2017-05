Open Wervendag lokt 82.000 bezoekers: grootste belangstelling voor Antwerpse werven

Tijdens de elfde Open Wervendag heeft een recordaantal van 82.000 mensen een bezoek gebracht aan bouwprojecten gaande van hightech ziekenhuizen tot een afrittencomplex of een stuwsluis. In totaal openden 172 werven de deuren waarvan maar liefst 69 in de provincie Antwerpen. Organisator Confederatie Bouw spreekt van een “bijzonder geweldig succes”.

Hoewel met 172 werven een pak minder projecten waren te bezichtigen dan tijdens de recordeditie vorig jaar (203), lag het aantal bezoekers fors hoger. Dit jaar zakten 82.000 nieuwsgierigen af naar een werf, tegenover 78.000 in 2016. De werven die op de meeste belangstelling konden rekenen zijn die van het AZ Sint-Maarten in Mechelen (7.500), het Provinciehuis in Antwerpen (5.000), het Turnhoutse stadsvernieuwingsproject Turnova (4.500) en het Antwerpse windturbinepark Haveneiland (3.500).

“Dat zijn cijfers waarvan we zelfs niet hadden durven dromen”, zegt Véronique Vanderbruggen, woordvoerster van Confederatie Bouw. “We merken dat mensen dit jaar vooral geïnteresseerd waren in techniek en technologie. Maar er was duidelijk ook veel belangstelling voor jobs in de bouwsector. Op alle werven was daarover ook informatie terug te vinden.”

De Open Wervendag is voor de sector dan ook de uitgelezen kans om de bouw te profileren als “aantrekkelijke en toekomstgerichte” werkgever. “Jaarlijks schrijven onze bedrijven 20.000 vacatures uit. Daarbij zoeken we niet alleen spierkracht, maar ook kennis, passie en durf. Een job in de bouw staat meer dan ooit garant voor een mooie toekomst”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van Confederatie Bouw.

Video: SVH