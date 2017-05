Dessel Sport wint in play-offs en blijft op 7 punten van Beerschot Wilrijk

Op de eerste speeldag van de play-offs in de eerste amateurklasse heeft Dessel Sport in eigen huis Heist geklopt met 2-1. De Kempenaars blijven zo op 7 punten van leider Beerschot Wilrijk dat zaterdag Virton versloeg.

Dessel Sport startte sterk maar Jutten stuitte na doorsteek van Baeten op doelman Stroobants. Het was uitstel want wat later kon Dreesen een hoekschop van Janssens tegen de netten koppen.

Heist reageerde want na een voorzet van Challouk en tussenstation Deflem kon Kabeya simpel intikken. Dessel kon opnieuw het laken naar zich toetrekken toen Jutten zich op rechts doorzette en zijn voorzet werd mooi in doel gekopt door Janssens. Heist liet de gelijkmaker liggen na pogingen van Kabeya en Ventose, telkens naast.

Na rust ging het aan een gezapig tempo verder, aanvankelijk zonder doelgevaar. Kabeya en vooral Challouk lieten evenwel de 2-2 liggen. Dessel kwam in de slotfase nog dicht bij een derde treffer, maar Janssens knalde over na assist van de ingevallen Reuten en Jutten streefde eigen succes na en schoot naast.

Zo ziet het klassement eruit na de eerste speeldag van de play-offs, woensdag staan Heist - Beerschot Wilrijk en Virton - Dessel Sport op het programma.

Klassement:

Beerschot Wilrijk 43 punten

Dessel Sport 36 punten

Virton 30 punten

Heist 26

Aan de aftrap

Dessel: Kustermans, Smet, Remen, Dreesen, Vosters, Tilburgs, Baeten (80’ Reuten), Gerits, Jutten, Janssens, Vansimpsen (70’ Breugelmans).

Heist: Stroobants, Wijns, Badiane, Grant, Tambeur, Deflem (89’ Verbist), Regnier, Webers, Challouk, Ventose, Kabeya (76’ Troonbeeckx).

Doelpunten:6’ Dreesen 1-0, 14’ Kabeya 1-1, 20’ Janssens 2-1.

Gele kaarten: Baeten, Webers, Wijns.