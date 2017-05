Noord-Korea arresteert opnieuw Amerikaan

Noord-Korea zegt dat het een Amerikaanse burger heeft gearresteerd op verdenking van "vijandige daden" tegen de staat.

Kim Hak-song werkte aan een universiteit in Pyongyang en is op 6 mei opgepakt, meldt het officiële Noord-Koreaanse persbureau KCNA.

Er is een "onderzoek naar zijn misdaden" aan de gang, aldus nog KCNA.

Momenteel zitten ook drie andere Amerikaanse burgers vast in Noord-Korea. Afgelopen woensdag bevestigde het regime van Kim Jong-un al dat het in april een Amerikaanse professor, Kim Sang-duk, heeft gearresteerd. Hij werd op 22 april op de luchthaven van Pyongyang opgepakt wegens "vijandige en criminele daden met de bedoeling de Democratische Volksrepubliek Korea omver te werpen".

De VS beschuldigde Noord-Korea ervan dat het zijn burgers arresteert om hen als pionnen te gebruiken. De voorbije weken zijn de spanningen tussen de VS en Noord-Korea sterk opgelopen. Pyongyang dreigt ermee om een nieuwe nucleaire test uit te voeren, terwijl de VS een oorlogsschip naar de regio heeft gestuurd.