Comedian en twee andere leden van cannabisclub Trekt Uw Plant aangehouden

Antwerpen - Het gerecht in Antwerpen heeft vrijdag drie leden van de cannabisclub Trekt Uw Plant laten arresteren in het kader van een drugsonderzoek. Een van de aangehouden verdachten is comedian Manu Moreau, een van vooraanstaande leden van de vzw Trekt Uw Plant.

De recherche van de lokale politie van Antwerpen voerde vrijdagmorgen een reeks huiszoekingen uit in het kader van het onderzoek naar de vzw Trekt Uw Plant. De zoekingen vonden niet alleen plaats bij enkele leden in Antwerpen, maar ook in andere steden als Charleroi.

Bij die huiszoekingen werd een plantage opgerold en kweekmateriaal in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat het parket van Antwerpen vervolging instelt tegen vzw Trekt Uw Plant, maar eerdere pogingen om de cannabisclub en hun leden aan te pakken, draaiden uiteindelijk uit op een vrijspraak.

Bij de vzw Trekt Uw Plant reageert men verontwaardigd. “Dit is niet de wet doen naleven, dit is intimidatie”.

De vzw Trekt Uw Plant biedt zijn leden de mogelijkheid om samen “gezonde” cannabis voor eigen gebruik te telen. Volgens de vzw Trekt Uw Plant werken ze volledig binnen de grenzen van de Belgische wetten en ministeriële richtlijnen.