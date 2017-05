Quick Step pleegt putch in Giro, ritzege en roze trui voor Gaviria

. @FndoGaviria takes Stage 3 in a brutal sprint finish at @giroditalia . And he's in pink! ?? pic.twitter.com/cAoL4znXfC

Fernando Gaviria heeft de derde etappe in de Ronde van Italë gewonnen. Quick-Step Floors zette de etappe op zijn kop door een waaier te trekken in de finale. Gaviria neemt ook de roze trui over van André Greipel.

Vier renners trokken al vroeg in de aanval in de 148km lange etappe tussen Tortoli en Cagliari: Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice), Eugert Zhupa (Wilier Triestina), Ivan Rovny (Gazprom-RusVelo) en Kristian Sbaragli (Dimension Data). Spurter Sbaragli glipte mee om na 35 kilometer de volle buit aan de eerste Traguardo Volante (tussenspurt) mee te nemen. Daarna liet de Italiaan zich weer uitzakken tot in het peloton.

Lekke banden

Zhupa, Rovny en Tratnik bleven vooraan dus met drie over voor de resterende 110 kilometer. Dankzij de ferme rugwind langs de kustlijn reden de renners een gemiddelde van meer dan 45km/u na twee uur wedstrijd bij elkaar. In de finale van de etappe regende het lekke banden. Op vijftig kilometer van de meet in Cagliari kreeg Quick-Step Floors met dubbele pech te kampen: zowel Bob Jungels als onze landgenoot Pieter Serry reden lek. Ook Pozzato, Dillier en alweer Zakarin kregen te kampen met een lekke band. Allen slaagden erin zonder problemen terug te keren.

Nerveuze finale

In de achtervolging controleerde Lotto Soudal de hele dag in dienst van André Greipel. Op 26 kilometer van de streep waren de drie vluchters eraan voor de moeite. De laatste 20 kilometer verliepen erg nerveus door een strakke zijwind. Quick-Step Floors trok alles op de kant en reed met een groepje van een tiental renners weg. André Greipel was mee maar moest na een probleem met zijn fiets afhaken. Bob Jungels maakte indruk door tempo te blijven maken.

Het peloton kon niet meer terugkeren. Gaviria maakte het ploegwerk makkelijk af. Selig werd tweede, Italiaans kampioen Nizzolo derde. Gaviria is ook de nieuwe leider.

Favorieten

Topfavorieten voor de eindzege Quintana, Nibali, Pinot, Dumoulin en Kruijswijk liepen in dezelfde tijd binnen. Enkel outsider Rohan Dennis kreeg meer dan vijf minuten aan zijn been door een valpartij op een erg slecht moment. Morgen staat een eerste rustdag op het programma. De Giro-karavaan maakt dan de oversteek van Sardinië naar Sicilië voor de eerste bergetappe naar Mount Etna op dinsdag.

Uitslag 3de etappe

1. Fernando Gaviria

2. Rüdiger Selig

3. Giacomo Nizzolo

4. Nathan Haas

5. Ariel Richeze

6. Kanstantin Siutsou

7. Bob Jungels

8. Caleb Ewan

9. Sacha Modolo

10. André Greipel

Algemeen klassement na 3de etappe

1. Fernando Gaviria

2. André Greipel 00:09

3. Lukas Pöstlberger 00:13

4. Bob Jungels

5. Kanstantin Siutsou

6. Caleb Ewan 00:17

7. Roberto Ferrari

8. Ryan Gibbons 00:23

9. Enrico Battaglin

10. Sacha Modolo