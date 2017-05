Desalle moet enkel Nederlander Herlings voorlaten in eerste reeks WK motorcross

Jeffrey Herlings in actie in Valkenswaard op 23 april. Foto: BELGA

Clément Desalle (Kawasaki) heeft in de MXGP-klasse een tweede plaats behaald in de eerste reeks van de GP van Letland, de zevende manche van het seizoen. Op het circuit van Kegums moest de Henegouwer enkel de Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) voor zich dulden. De Rus Evgeny Bobryshev (Honda) werd derde.

De leider in de WK-tussenstand en regerend wereldkampioen, de Sloveen Tim Gajser (Honda), kwam niet verder dan een veertiende stek. Zijn eerste achtervolger in het klassement, de Italiaan Antonio Cairoli (KTM), finishte als vijfde, net voor Jeremy Van Horebeek (Yamaha).

In de MX2-klasse was de zege voor de Deen Thomas Kjaer Olsen (Husqvarna). Hij bleef de Zwitser Jeremy Seewer (Suzuki) en thuisrijder Pauls Jonass (KTM), de leider in de WK-tussenstand, voor. Onze landgenoot Julien Lieber (KTM) finishte als achtste.