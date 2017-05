Triatlete Sofie Goos maakt knappe comeback in Lissabon na steekpartij

Bijna een jaar nadat ze tijdens een trainingsloop in het Antwerpse Park Spoor Noord in de rug werd gestoken, heeft triatlete Sofie Goos zondag in Lissabon haar rentree in competitie gevierd. In de Portugese hoofdstad finishte ze op een knappe vijfde plaats.

De pas 37 jaar geworden Antwerpse werkte de triatlon (1,9km zwemmen, 90km fietsen en 21,1km lopen) af in 4u20:37. Ze had bovendien een knappe remonte in huis, want na het zwemmen kwam ze pas als twaalfde uit het water, op vijf minuten van de leidster en latere winnares Lucy Charles.

De Britse zette uiteindelijk 4u07:24 op de tabellen en haalde het zo met een voorsprong van meer dan zes minuten op de Portugese Vanessa Fernandes (4u13:58). De derde plaats was voor de Deense Line Thams (4u18:20).