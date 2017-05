VIDEO. Le Pen en Macron hebben gestemd, rest van Frankrijk laat op zich wachten

De participatiegraad van de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen bedroeg op de middag 28,23 procent. Dat is om en bij hetzelfde als dat tijdens de eerste ronde op 23 april, maar lager in vergelijking met de presidentsverkiezingen in 2012, toen het uitkwam op 30,66 procent.

Volgens de laatste peilingen stevent Emmanuel Macron af op 62% van de stemmen – dat is 3% meer dan begin deze week – terwijl Marine Le Pen van het Front National is teruggevallen naar 38%.

De stembureaus blijven in de grote steden open tot 20.00 uur, elders tot 19.00 uur. Zowat 45,7 miljoen mensen in Frankrijk zijn stemgerechtigd, alsook 1,3 miljoen Fransen die in het buitenland leven en in Franse ambassades kunnen gaan stemmen.

Zondagavond weten we dan wie François Hollande opvolgt als bewoner van het Elysée. De traditionele partijen zijn in de eerste ronde aan de kant geschoven, de Franse bevolking snakt naar vernieuwing.

U kan de presidentsverkiezingen hier de hele dag live volgen: