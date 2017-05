Feyenoord-fan haalt halsbrekende toeren uit om titelwedstrijd bij te wonen

Supporters van Feyenoord zonder kaartje voor de kampioenswedstrijd tegen Excelsior proberen op allerlei manieren toch te kunnen kijken op Woudestein, zo bleek zondagochtend. Eén fan was in alle vroegte een lichtmast op de hoek van het stadion in geklommen. Hij werd echter opgemerkt en zag zijn plannetje ruim drie uur voor de aftrap al mislukken.