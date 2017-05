Michael Schumacher wordt geëerd tijdens 'Champions for Charity'

Zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher zal tijdens de tweede editie van 'Champions for Charity' geëerd worden.

'Champions for Charity' is een voetbalwedstrijd waarbij er geld wordt verzameld voor twee goede doelen: het Dirk Nowitzki fonds, dat werd opgericht door de basketballer en het 'Keep Fighting Initiative', dat werd opgericht door de familie Schumacher.

De tweede editie zal op 3 juli plaatsvinden in Mainz en dit ter ere van Michael Schumacher, die nog steeds herstelt van zijn ski-ongeluk in 2013. Heel wat sterren zullen aanwezig zijn en deelnemen aan de voetbalwedstrijd. Ook Mick Schumacher, de 18-jarige zoon van Michael Schumacher, zal deelnemen aan de voetbalwedstrijd voor het goede doel.

"Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik deelneem aan Champions for Charity," aldus Mick. "Ik heb tijdens de wedstrijd van vorig jaar enorm veel gelachen en het geeft ook een goed gevoel om dergelijke goede doelen te kunnen steunen."

Onder meer Mika Hakkinen, de voormalige rivaal van Schumacher in de F1, en ook ex-topvoetballer Miroslav Klose zullen deelnemen aan de wedstrijd. Tijdens de eerste editie van vorig jaar waren er maar liefst 25 000 toeschouwers.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: