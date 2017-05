Bij een botsing tussen een truck en een kleine passagiersbus zijn in het West-Afrikaanse land Guinee minstens 21 mensen om het leven gekomen. Dat melden regeringsbronnen zondag.

De vrachtwagen, die een lading zand vervoerde, reed in op de bus die mensen overbracht naar een trouwfeest in de stad Dubreka, niet ver van de hoofdstad Conakry. Bij de doden zijn zeven kinderen en tien vrouwen. Minstens 27 andere mensen zijn gewond. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.