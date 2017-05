OVERZICHT. Dit zijn de 10 zomerbars in Antwerpen

De Antwerpenaar houdt van zijn zomerbar, dat wordt duidelijk aan het overdonderend succes van de concepten die tijdens de zomermaanden opduiken in en rond de stad. De eerste zomerbars hebben hun deuren - of hun strand - ondertussen geopend, op andere vaste waarden is het nog even wachten. Uw krant maakt alvast een lijstje zodat u uw zomerse bezoeken kunt afvinken.