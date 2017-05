Baasje van bijna vermoorde hond Ice: “Acht spijkers uit zijn darmen en zes uit de maag gehaald”

Ze begint bij te komen van de schrik, maar Kim Bouten is nog steeds woest op degene die bijna verantwoordelijk was voor de moord op haar hond Ice. Onbekenden hadden een gehaktbal met spijkers in zijn hok gegooid in het Nederlands-Limburgse Kronenberg.

De hele nacht heeft ze beneden op de bank bij haar Ice gelegen die langzaam bij kwam van de zware operatie. “De operatie duurde twee uur”, begint Kim. “Dat is best lang voor een hond. Ice is al 9 dus ik was best wel bang dat ze de operatie niet zou overleven.”

De spijkers in de maag en in de darm zijn goed te zien op deze röntgenfoto. Foto: De Limburger

Akelig gevoel

Ice moest vrijdag onder het mes omdat ze een gehaktbal met spijkers erin had opgegeten die iemand in haar hok had gegooid. Kim: “Dat moet iemand zijn geweest die de indeling kent van onze tuin. Het idee alleen al, geeft een heel akelig gevoel. Dat hok zie je helemaal niet staan achter de schutting.” Tijdens de twee uur durende operatie werden acht spijkers uit de darmen en zes uit de maag van het dier gehaald.

Kim is blij dat een stukje gehakt op het dak van het hok belandde. Zo kwam ze erachter wat Ice gegeten had. “Ik was op zolder bezig toen ik Ice hoorde blaffen. Ze blaft bijna nooit, dus toen ben ik eens gaan kijken. Ice stond rechtop tegen het hok te blaffen naar dat stuk gehakt.” Bij Kim gingen vervolgens alle alarmbellen rinkelen en bracht Ice direct naar de dierenarts.

Een stuk gehakt waarin de spijkers werden gevonden. Foto: De Limburger

Flink litteken

Ice is een dag na de operatie weliswaar een litteken van 12 centimeter rijker, het gaat gelukkig wel weer de goede kant op met het haar. Ze eet haar medicijnen en mondjemaat krijgt ze wat voedsel binnen. Het ongeloof bij Kim en haar gezin is nog steeds groot. “Ik snap niet dat iemand zoiets kan doen. De hele buurt snapt het niet. Iedereen kent Ice en loopt er mee weg. Degene die dit gedaan heeft is gewoon ziek in de kop. Dit doen normale mensen niet.”

Kim heeft inmiddels contact gehad met de politie. Maandag gaat ze naar het bureau om aangifte te doen. “Want de persoon die hiervoor verantwoordelijk is, moet gepakt worden. Dit mag hij niet nog eens doen”, besluit ze.