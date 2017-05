LIVE. Fransen naar de stembus voor nieuwe president: opiniepeilers zijn er niet gerust in

In Frankrijk zijn zondagmorgen omstreeks 08.00 uur de stembureaus opengegaan voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Favoriet is Emmanuel Macron, kandidaat van het links-liberale En Marche!, die het opneemt tegen Marine Le Pen, de presidentskandidate van het extreemrechtse Front National.

De stembureaus blijven in de grote steden open tot 20.00 uur, elders tot 19.00 uur. Zowat 45,7 miljoen mensen in Frankrijk zijn stemgerechtigd, alsook 1,3 miljoen Fransen die in het buitenland leven en in Franse ambassades kunnen gaan stemmen.

Volgens de laatste peilingen stevent Emmanuel Macron af op 62% van de stemmen – dat is 3% meer dan begin deze week – terwijl Marine Le Pen van het Front National is teruggevallen naar 38%.

Foto: AP

Toch zijn diezelfde opiniepeilers er nog niet helemaal gerust in. Zij wijzen op het grote aantal Fransen dat wellicht niet gaat stemmen: bijna een op de vier zou thuisblijven of er een verlengd weekendje op uittrekken. Maandag herdenkt Frankrijk het einde van de Tweede Wereldoorlog, en dat is bij onze zuiderburen een vrije dag. En waarom zou je een volmacht geven als je favoriet de eerste ronde niet heeft overleefd?

Van zij die zondag wél gaan stemmen, zou 6% tot 7% – algauw zo’n drie miljoen kiezers – een blanco of ongeldige stem uitbrengen. Daarmee wil het fameuze ‘ni-ni’-kamp het signaal geven dat het noch Macron noch Le Pen in het Elysée wil.

En dan is er nog het feit dat slechts vier op de tien Fransen die vóór Macron zullen stemmen dat doen uit overtuiging. De meesten stemmen op hem “bij gebrek aan beter”. Mochten die beslissen om alsnog thuis te blijven, dan is een accident niet uitgesloten.

U kan de presidentsverkiezingen hier live volgen: