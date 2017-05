Politie uiterst waakzaam na dubbele explosie in Manila

De Filipijnse politie is zondag uiterst waakzaam nadat in de hoofdstad Manila twee mensen omkwamen bij een dubbele explosie zaterdagavond. Er wordt gevreesd voor nog meer aanvallen

De bomontploffingen vonden zaterdagavond plaats in het district Quiapo, en verwondden ook zes mensen. Ernesto Abella, de woordvoerder van de president, riep ook op tot kalmte. De eerste vaststellingen van het onderzoek lijken erop te wijzen dat de aanvallen op een specifiek persoon gericht waren, en dat het dus niet om terrorisme gaat.

“We zijn bedroefd door het verlies van levens door de ontploffingen van gisterenavond in Quiapo”, zei hij. “Terwijl het onderzoek nog loopt, vragen we het publiek alert te blijven en elke verdachte activiteit of beweging onmiddellijk te melden aan de autoriteiten. We vragen ook om geen nieuws door te sturen uit ongecontroleerde bronnen, omdat dat onnodige paniek en alarm kan veroorzaken”, voegde Abella toe.

De explosies vonden plaats dichtbij de grootste moskee in de stad. De buurt is afgesloten door de politie, om te controleren of er nog bommen liggen. Volgens de politie was er zondag even zenuwachtigheid, toen er een tas werd gevonden. Het bleek echter om vals alarm te gaan.