Aantal ongevallen met vrachtwagens opnieuw licht gedaald in 2016

Brussel - Vorig jaar waren er in ons land elke dag gemiddeld zes letselongevallen waarbij zeker één vrachtwagen betrokken was. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Het totale aantal ongevallen met vrachtwagens in 2016 komt op 2.055, in 2015 waren dat er nog 100 meer.

De dalende trend in het aantal ongevallen met vrachtwagens zet zich nu al enkele jaren door. In 2015 waren het er nog 100 meer dan vorig jaar, in 2014 ging het om 2.209 ongelukken, ruim 150 meer dan vorig jaar. Volgens Isabelle De Maegt van transportfederatie Febetra werpen de sensibiliseringsacties en veiligheidsopleidingen van vrachtwagenchauffeurs hun vruchten af. Bovendien zijn de voertuigen volgens de woordvoerster beter uitgerust om ongevallen te voorkomen.

Het aandeel van ongevallen met vrachtwagens in het totale aantal verkeersongelukken blijft wel ongeveer hetzelfde, een teken dat het aantal ongevallen zónder vrachtwagens mee daalde. Vorig jaar was bij zowat 5,2 procent van de letselongevallen een vrachtwagen betrokken, in 2015 en 2014 ging het telkens om een aandeel van 5,3 procent.

Het aantal mensen dat bij zo’n ongeval met vrachtwagen gewond raakte, nam vorig jaar ook opnieuw af, zij het niet spectaculair. Vorig jaar liepen 2.736 personen een verwonding op, een vijftigtal minder dan in 2015. Over het aantal doden bestaan nog geen definitieve cijfers.

Op vraag van de transportsector kondigde het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) in 2015 aan een onderzoek te doen naar de oorzaken van zware ongevallen met vrachtwagens. Intussen is de eerste fase van dat onderzoek, waarin onder meer internationale studies rond verkeersveiligheid onder de loep werden genomen, afgerond. In de volgende fase worden de oorzaken van dodehoekongevallen en kop-staartaanrijdingen onderzocht.