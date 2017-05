Zon maakt vandaag opnieuw plaats voor wolken

Brussel - Zondag is het ten zuiden van Samber en Maas nog lange tijd zwaarbewolkt en regenachtig. Elders en later ook in de Ardennen krijgen we afwisselend korte opklaringen en zwaarbewolkte perioden met enkele buien. Die vallen in het centrum en vooral in het oosten van het land, aan zee blijft het meestal droog. De wind waait overwegend matig uit noord tot noordwest. Het wordt dan ook niet meer zo zacht met maxima van 12 of 13 graden aan de kust en de Hoge Ardennen en 15 tot 17 graden elders in het land.

Zondagavond zijn er aanvankelijk nog opklaringen en wordt het ook droog. Maar zondagnacht wordt het vanaf het noorden al vlug zwaarbewolkt tot betrokken en nevelig en hier en daar kan er wat lichte regen vallen. De wind blijft meestal matig uit het noordwesten. Minima rond 5 graden in de Ardennen, 7 of 8 graden elders in het land.

Maandag begint zwaarbewolkt met af en toe lichte regen. In de Ardennen kan het zicht lokaal beperkt worden door de lage bewolking. In de loop van de namiddag zijn nog enkele buitjes mogelijk, maar in het noordwesten van het land kunnen enkele opklaringen voorkomen. Aan zee wordt het helemaal droog met zon. De maxima liggen tussen 8 à 9 graden op de Hoge Venen en tot 13 graden in Vlaanderen. Er staat een matige noordwestenwind, later ruimend naar noord.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt, maar droog. De maxima stijgen lokaal tot 14 à 15 graden. Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag krijgen we brede opklaringen en kan het flink afkoelen. We verwachten minima tussen 0 en +1 graden in de Ardennen en tussen +3 en +4 graden elders.

Woensdag wordt een mooie en zonnige lentedag met temperaturen tussen 13 en 17 graden. Donderdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en later kan er lokaal ook een bui vallen. Langs de Franse grens kunnen die vergezeld zijn van een donderslag. De maxima kunnen stijgen tot 19 graden.

Vrijdag wordt buiig en onweerachtig. Het wordt warm met temperaturen die lokaal tot boven 20 graden kunnen stijgen. Zaterdag blijft het eerst in het grootste deel van het land wisselvallig met (onweers)buien. Het westen van het land krijgt in de loop van de dag beter weer, maar elders blijft het buiig. De maxima liggen in de buurt van 19 graden.