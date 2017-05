Turks referendum over de doodstraf in België? “Hier is hier en daar is daar”

België is niet zinnens om Turken op Belgisch grondgebied te laten deelnemen aan een eventueel Turks referendum over de herinvoering van de doodstraf. “Ik zal dit niet tolereren”, zo heeft premier Charles Michel zaterdag verklaard aan de RTBF. “Dat is in mijn ogen een onaanvaardbaar onderwerp”. Ook Peter De Roover (N-VA) reageert scherp tot ongenoegen van Berchemnaar en ex-schepen van Beringen Selahattin Koçak.

Charles Michel gaf aan dat België “de juridische mogelijkheden” zou onderzoeken om de organisatie van zo’n referendum op Belgisch grondgebied te verhinderen. Zaterdag hadden de Vlaamse coalitiepartners van de premier al unisono aangegeven dat ze niet willen dat Turken in België deelnemen aan een eventuele volksbevraging.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stelde al meermaals een referendum over de herinvoering van de doodstraf in het vooruitzicht. Erdogan won vorige maand ook al een referendum dat zijn presidentiële macht gevoelig uitbreidt. Onder de in het buitenland wonende Turken bleek de steun voor de machtsuitbreiding van de president nergens groter dan in België.

“Turkse gemeenschap wordt geviseerd”

“Het is veel bruggen te ver als mensen die hier wonen mee gaan beslissen of er mensen in Turkije ter dood veroordeeld kunnen worden. Het uitgangspunt is duidelijk: hier is hier en daar is daar”, zei N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover op atv.

“Je ziet opnieuw dat De Roover met zo’n actie naar boven komt als het over Turkije gaat”, reageert de Belgisch-Turkse voormalige politicus Selahattin Koçak die sinds 2012 in Berchem woont. “Ik heb hem niet gehoord toen de Fransen gingen stemmen. Maar voor de duidelijkheid: ik ben geen voorstander van de doodstraf. Toch overheerst het gevoel dat het opnieuw in de richting van de Turkse gemeenschap gaat.”