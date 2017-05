Historicus schrijft ‘bestseller’ over de Vlaamse geschiedenis “Je bent geen Vlaming als je niet weet waar je vandaan komt”

Frank Seberechts, diensthoofd onderzoek aan het ADVN (Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme) in Antwerpen, heeft met zijn geschiedkundige boek ‘Onvoltooid Vlaanderen’ meteen een bestseller te pakken, uitzonderlijk in dit genre. De verklaring is simpel: “De N-VA heeft er 4.000 exemplaren van besteld. Dat is natuurlijk meegenomen. Maar het is géén partijgebonden boek.” Een gesprek met een flamingant die het flamingantisme objectief wil benaderen.