Ook City Pirates promoveert

Merksem - Het gaat de Antwerpse voetbalploegen voor de wind. Na Antwerp, Beerschot Wilrijk en Berchem Sport mag ook City Pirates volgend seizoen een reeks hoger aan de slag.

In de eindronde voor promotie klopten de Merksemnaren zaterdagavond in eigen huis Wetteren. De bezoekers kwamen wel op voorsprong na een strafschop, maar Van Zantvoort en de straks vertrekkende topschutter Dermaut zorgden voor de 2-1.

Toch werd het nog bibberen voor de thuisploeg na de late bezoekende 2-2. Maar de ingevallen - en straks ook al andere oorden opzoekende - Vertommen tikte de winst voor promotie naar de tweede amateurklasse binnen.

Feest in het Jef Mermansstadion, waar dus ook een veldbestorming bij hoorde. Even leek een kleine knokpartij op de staantribune uit de hand te zullen lopen, maar de furie werd al snel in de kiem gesmoord.