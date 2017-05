“Je zou gek zijn om niet naar België te komen”

Essen - Nederlanders gaan niet alleen voor benzine, maar ook voor bier steeds vaker de grens over. Ze doen dan tegelijkertijd boodschappen en kopen in het benzinestation of de krantenwinkel ook rookwaren.

Wie dacht dat enkel Nederlandse grensbewoners in België bier kwamen kopen, heeft het mis. Onze noorderburen komen ook van veel verder. “De helft van ons cliënteel zijn inderdaad Nederlanders”, zegt Jannes Peeters van drankenhandel Van Oevelen. “Ze komen hier vooral speciale bieren kopen. Net omdat wij hier aan de grens liggen, hebben we veel Nederlandse cliënten. Maar we hebben ook klanten uit Rotterdam en Amsterdam. Veel van de Belgische bieren die wij hier verkopen zijn niet verkrijgbaar in Nederland. Wanneer Nederlanders ons Belgische bier moeten importeren, komt er taks bovenop. Daarom komen ze dus naar hier.”

En Guus uit Nispen beaamt dat. “Het zijn de accijnzen die ons de das om doen. En als je dan toch vlakbij woont, dan zou je gek zijn om het niet in België te halen. Deze drankenhandel is een expert in Belgische bieren en ver moet ik niet rijden, dus dat is lekker makkelijk. De afstand naar hier of het centrum van Roosendaal is even ver. Ondertussen tankt ik mijn wagen gelijk helemaal vol. Klaar.”

Anet en Edda komen uit Zeeland. “Voor ons is het een halfuurtje rijden. We doen meteen het hele rondje: drank, tabak, tanken en daarna langs de Belgische bakker voor stukje lekker gebak.”