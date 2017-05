“De grote gin-hype begint nu pas te komen in Nederland”

Essen - Gin is en blijft heel populair. Wat begon als hype, wordt meer en meer een levensstijl en een trend die zich ook verder dan Vlaanderen uitstrekt. Daar profiteren de zustjes Ickroth optimaal van met hun eigen gin. Zij starten nu met de export naar onze Noorderburen.

De zussen Nanouck (29), Charlotte (26) en Ann-Sophie (24) Ickroth zijn opgegroeid op het ­Essense platteland. Hun ouderlijk huis staat vlak bij de Nederlandse grens en de Kalmthoutse Heide. Het drietal ontwikkelde een gin met een uniek kruidenmengsel dat zorgt voor een zachte smaak. De hoofdtonen van klaver, lavendel en peer zorgen voor een veelzijdig aroma.

“Het feit dat we dit met ons drieën hebben kunnen verwezenlijken, maakt het voor ons speciaal”, zeggen de zussen. “We zochten een naam en kwamen bij ‘klaver’ uit. Het staat voor onze zussenband (drie klaverblaadjes), de natuur en de link met geluk (klaver brengt geluk).”

Wat als een klein project begon, groeide al gauw uit tot een volwaardig concept. “Terwijl gin in België al goed ingeburgerd is en hoge toppen scheert, begint de hype in Nederland nu pas te komen”, zegt Charlotte. “Er is dus een grote markt voor de verkoop van gin. Dat merken we aan de verkoop in onze webwinkel, die goed bezocht wordt door Nederlanders. Sinds enkele weken zijn we dan ook bezig met de export naar Nederland.”

www.clovergin.com