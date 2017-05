Had u deze futuristische ringbrug voor fietsers al gezien?

Kende u de zwevende ringbrug voor fietsers boven een drukke autoweg in Eindhoven al? Het is al enkele jaren een blikvanger in de Brabantse stad.

Omdat de drukke baan een bijna onoverkomelijke hindernis was voor fietsers, werd naar een elegante oplossing gezocht. En die werd gevonden in een futuristisch ontwerp. Het cirkelvormige brugdek is met 24 staalkabels bevestigd aan een 70 meter hoge pyloon die de toegang tot Eindhoven markeert. Sinds de opening van de brug is de constructie een nieuw landmark geworden in Eindhoven. De ontwerpers willen hiermee bewijzen dat verkeersinfrastructuur zowel functioneel als mooi kan zijn.