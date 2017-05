Roeselare boekt eerste zege in Play-off 2

Na vijf nederlagen en één gelijkspel heeft Roeselare eindelijk een zege beet in Play-off 2. Op bezoek bij de buren van KV Kortrijk won Roeselare met 0-3. Kehli maakte al na 24 seconden het eerste doelpunt, Goodwin en Brouwers legden de eindstand vast. In groep 2B verandert er weinig door deze uitslag, Roeselare blijft eenzaam laatste en Kortrijk staat vierde.

Bij Kortrijk kreeg de jonge Belg Tyron Ivanof zijn eerste basisplaats van coach Karim Belhocine, de 19-jarige aanvallende middenvelder viel vorige week goed in tegen Racing Genk en krijgt zo het vertrouwen. Roeselare begon aan de wedstrijd tegen Kortrijk met opnieuw enkele nieuwe namen, bij KVSR is roteren het codewoord in deze Play-off 2.

24 seconden. Zolang duurde het vooraleer de netten een eerste keer trilden in het Guldensporenstadion. Brouwers bereikte mooi Kehli met een hakje, die werkte netjes af: 0-1 voor Roeselare in de openingsminuut. Roeselare meteen op rozen, het gaf de bezoekers vleugels. De zwartwitten waren de betere ploeg in de eerste periode, en dat leidde na 33 minuten tot een tweede goal. D’Haene liet zich ringeloren door Goodwin, die in twee tijden voorbij Kaminski trapte: 0-2 voor Roeselare en gemor op de tribunes bij Kortrijk.

Derde treffer

Sidy Sarr was het kind van de rekening na de flauwe eerste helft van Kortrijk en moest in de kleedkamers blijven. Totovytskyy kwam in zijn plaats bij de Kerels. Die kwamen goed uit de kleedkamers, Stijn De Smet leek de aansluitingstreffer te scoren maar trof de paal. Net niet voor Kortrijk, dat tien minuten later een derde tegentreffer moest slikken. Brouwers duwde van dichtbij de 0-3 binnen nadat de thuisverdediging de bal niet weg kreeg.

Kortrijk kwam niet meer in het stuk voor en kon de nul niet meer van het bord vegen. Zo was de derde nederlaag van het seizoen een feit voor de Kerels. Kortrijk staat nu vierde, na het 2-2 gelijkspel tussen Moeskroen en Lokeren. Roeselare pakte dan wel zijn eerste zege, het blijft alleen laatst met 4 punten.