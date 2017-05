Lokeren en Moeskroen delen de punten op Daknam

Lokeren en Moeskroen hebben de punten gedeeld in Play-off 2B na een 2-2 gelijkspel op Daknam. Moeskroen leek aan de rust nog de schaapjes op het droge te hebben na een 0-2 voorsprong, maar in de tweede helft scoorde Lokeren nog tweemaal. Door dit gelijkspel kan Racing Genk de groepswinst zo goed als zeker stellen als het zondag wint van Eupen.

Lokeren speelde tegen Moeskroen zijn voorlaatste thuismatch van het seizoen, maar haalde alles uit de kast om zijn abonnees te bedanken voor het voorbije seizoen. Met randanimatie voor de wedstrijd en een optreden van Soulsister na de match wilde Lokeren tonen “dat er ook in Play-off 2 muziek zat”. Moeskroen stond dan wel derde in de groep, het had vooral extrasportieve zorgen door de nakende uitspraak van het BAS over hun proflicentie.

Moeskroen opende echter al na zes minuten de score Nkaka haalde vanop afstand staalhard uit, zijn knal verdween voorbij doelman Verhulst in doel: Moeskroen 0-1 voor, en dat werd dertien minuten later zelfs 0-2. De bal ging namelijk op de stip na een overtreding van Verhulst op Stojanovic. Kabasele zette zich achter de bal en faalde niet: 0-2 voor Moeskroen. Dat was meteen ook de ruststand.

Lokeren zet het recht

Lokeren-coach Kristinsson greep in aan het begin van de tweede helft. Hij voerde meteen twee wissels door en stuurde Miric en Monsecour het veld op. Ninaj en Ofkir moesten plaatsnemen op de bank. Lokeren knokte zich al snel terug in de wedstrijd na een kopbaldoelpunt van Koen Persoons na vier minuten in de tweede helft. Meteen raak voor Persoons dus, die even later zelfs de 2-2 aan de voet had. Hij probeerde in twee tijden te scoren, maar Manea haalde weg van op de lijn.

Moeskroen probeerde de krappe voorsprong met man en macht te verdedigen, maar invaller Miric bedankte coach Kristinsson na 71 minuten met de 2-2 gelijkmaker. Niet het verhoopte resultaat voor Lokeren, dat nog hoopte om het Genk moeilijk te maken, maar de Limburgers kunnen de groepswinst zogoed als zeker stellen als ze winnen van Eupen op zondag.