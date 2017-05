Passagiers gaan elkaar te lijf op vlucht

Een zware vechtpartij tussen twee mannen op een vlucht van Japan naar Los Angeles werd vastgelegd op camera. Nog voor het vliegtuig in de lucht was, raakten de twee mannen slaags. Het gevecht werd blijkbaar uitgelokt door de man in het rood, die de andere man bedreigde zonder duidelijke reden.

De reiziger probeerde een Japans koppel aan te vallen voordat de man in het zwarte T-shirt ertussen kwam. Op de achtergrond zie je een vrouw die een huilende baby vasthoudt. De moeder verklaarde dat de man in het rood normaal leek, zelfs snoepjes aan haar baby aanbood. Daarna liep het mis.

"Het was erg beangstigend, ik reis heel veel, het was de meest beangstigende reiservaring die ik ooit heb gehad. Ik had mijn zoontje bij me en ik voelde uiteraard de noodzaak om hem te beschermen."

Eerst lijkt het erop dat een stewardess de vechtpartij probeert te stoppen: de man in het rood loopt weg, mopperend over "de regering," "Amerika," en het vermoorden van mensen. Een paar seconden later komt hij terug. Uiteindelijk besluit de man die de vechtpartij filmde in te grijpen waarna de vechtersbaas het vliegtuig wordt uitgezet.

Daarna zou hij nog een beveiligingsbeambte hebben gekrabd en zijn keel hebben dichtgeknepen waarna hij gearresteerd werd. Volgens getuigen was er geen duidelijke reden te zijn voor zijn woede.