Zevende Toer de Sol dendert weer door Hel van Ranst

Ranst - De Toer de Sol van Ranst voor retro - renners van alle leeftijden wordt georganiseerd op zondag 14 mei. In totaal staan er vier races op het programma.

Om 13u vertrekken de renners uit het eerste tot en met het derde leerjaar voor één ronde over een aangepast parcours.. De jongens en meisjes uit de drie hogere jaren starten om 13.15u. Hun race is 4.4km lang. Om 14u start de koers voor de Dorpelingen. Die is 26 km lang en dendert zes maal over de twee lastige kasseistroken. De grote retrokoers is 62 km lang en vertrekt om 15.30u.. Zoals in de vorige edities zijn enkel oude fietsen toegelaten met versnellingen op het frame. De mannelijke renners mogen niet met geschoren benen aan de start komen.

http://www.toerdesol.be