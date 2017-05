Honderden toeschouwers genieten van zon, sfeer en optredens

Aartselaar - Twaalf drumbands, sommige voorafgegaan door vlaggenmeisjes (colour guards), zorgden zaterdag de ganse dag voor ambiance in het dorpscentrum. Ruim vijfhonderd toeschouwers genoten met volle teugen.

Exact vijf jaar geleden startte Marc Ossenblok (50) met Starlight Marching Percussion een eigen Showband in Aartselaar. Omdat in zaal Wolffaertshof voldoende vrijheid en ruimte was, werd dit hun repetitiezaal en uitvalsbasis voor optredens. Toch is deze enthousiaste groep geen sant in eigen land.

“We hebben geen enkele inwoner van deze gemeente als lid”, zegt de voorzitter. “Destijds was ik lid van het Lyra showkorps maar die hield er een aantal jaar geleden mee op. Ik dacht dat de tijd van trommelen en in stoeten opstappen voor mij gedaan zou zijn maar men bleef aan mijn mouw trekken om opnieuw les te geven.”