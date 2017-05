Nafi Thiam moet zege in Urban Memorial Van Damme aan Oezbeekse laten

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Op de eerste manche van de Urban Memorial Van Damme is Nafissatou Thiam zaterdag in Luik in een hoogspringcompetitie met een sprong over 1m87 tweede geworden. Het was de seizoensopener voor de olympische kampioene zevenkamp. De zege was met 1m90 voor de Oezbeekse Nadiya Dusanova.

Op de Place Saint-Lambert begonnen zowel de Urban Series van de Memorial Van Damme als het seizoen van Nafi Thiam. In de thuisbasis van haar club RFCL begon de olympische zevenkampkampioene degelijk aan haar seizoen met een sprong over 1m87. Op 1m90 ging het drie keer mis. Het persoonlijk record van Thiam staat op 1m98. Haar Oezbeekse concurrente Nadiya Dusadova geraakte wel over 1m90 en haalde zo de overwinning binnen in Luik. Hanne Van Hessche werd met 1m84 derde.

Eerder waren ook de mannen al in actie gekomen. De zege ging daar naar Emile Verdonck, die over 2m14 wipte.