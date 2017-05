VIDEO. Zo ging de droom van Stafke Palmans in vervulling

Nijlen -

In Nijlen is een droom van Stafke Palmans in vervulling gegaan. Stafke, die een mentale handicap heeft, is al jarenlang vrijwilliger bij basketbalclub BBC Lyra Nila Nijlen. Hij ontvangt er de scheidsrechters, maar wilde altijd zelfs eens een wedstrijd in goede banen leiden. Dat gebeurde zaterdag. Hij floot een wedstrijd tussen twee Nijlense ploegen, met de help can twee ervaren scheidsrechters.