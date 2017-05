Gedegradeerde Sunderland speelt scherprechter in Premier League, Ndidi scoort bij Leicester

Op de 36e speeldag in de Engelse Premier League is Watford met 3-0 onderuit gegaan op het veld van Leicester City. Wilfred Ndidi, voor de winterstop nog een speler van KRC Genk, jaste vlak voor de rust de 1-0 tegen de netten. Het al gedegradeerde Sunderland won verrassend van Hull City met 0-2 en speelt zo scherprechter in de degradatiestrijd.