Achtbaan Walibi geblokkeerd met twintigtal passagiers aan boord

In het pretpark Walibi, in Waver, is zaterdagnamiddag een achtbaan vastgelopen terwijl er een twintigtal mensen in zaten, dat meldt RTL.

De woordvoerder van het park bevestigt het incident: “Het klopt dat de Cobra in Walibi Waver al tien minuten geblokkeerd is. De normale evacuatieprocedure is in gang gezet waarbij de trein terug naar beneden bolt. De mensen aan boord hebben de attractie rustig kunnen verlaten. De brandweer is niet ter plekke moeten komen.”

Op het moment van het incident zaten er 20 à 24 mensen aan boord. “Dit genre problemen doen zich maar heel zelden voor, waarschijnlijk ligt een hydraulisch defect aan de basis van het incident”, aldus nog de woordvoerder.