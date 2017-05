Battelbrug afgesloten na panne

Mechelen - De recent vernieuwde Battelbrug over de Leuvense Vaart in Mechelen is zaterdag sinds 14 uur afgesloten. Oorzaak is een panne.

De politie heeft linten gespannen om bestuurders extra attent te maken op de afsluiting. De beheerder, Waterwegen en Zeekanaal, is in kennis gesteld. Verkeer moet omrijden via de Baroniestraat en het Battelcomplex.

Voor fietsers en voetgangers is de omleiding een stuk groter. Zij kunnen het kanaal oversteken in de buurt van het Zennegat of de Plaisancebrug aan de Brusselpoort. Het is ten strengste verboden om de sluis te gebruiken. Met camera’s houdt de beheerder daar ook toezicht op.