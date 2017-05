Derde versterking Berchem is beloftevolle aanvaller

Nu de promotie naar eerste amateurklasse een feit is, maakt Berchem verder werk van versterking. Bij rode lantaarn Woluwe-Zaventem wordt de 23-jarige Mbani Maluka Bimbo transfervrij weg geplukt.

De jonge aanvaller maakte ondanks de degradatie van zijn club een goede indruk. Maluka, die in Zaventem steeds werd aangesproken met de roepnaam ‘Jordy’, is geen doelpuntenmachine zoals Jelle van Kruijssen, maar woog in de onderlinge duels met Berchem wel op de verdediging.

Trainer Jonas De Roeck wilde dan ook graag met de ex-jeugdspeler van AA Gent en Cercle Brugge aan de slag. Net als die andere transfers Huysmans (Antwerp, 20 jaar) en Van den Heuvel (Cappellen, 25 jaar) heeft hij nog een grote progressiemarge en Berchem hoopt dan ook dat hij volgend seizoen helemaal ontluikt.