Meer / Poppel - Op de parking van het Bierparadijs in de Wenenstraat in Meer (Hoogstraten) en De Bierschuur in Poppel staan bijna altijd auto’s met geel-zwarte nummerplaten.

Marijke Cruijsbergs uit Breda laadt zes bakken Belgische bieren in de koffer van haar wagen. “Die zijn voor het lokaal van de duikclub in Breda. We hebben heel wat bierliefhebbers in de club. Daarom kom ...