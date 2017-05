RFC Luik vangt bot bij het BAS, Châtelet behoudt licentie voor eerste amateur

Brussel - Châtelet-Farciennes heeft vrijdag goed nieuws gekregen van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De kampioen in tweede amateurklasse C behoudt zijn licentie en promoveert dus definitief naar de eerste amateurklasse.

De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) kende Châtelet medio april al een licentie voor de eerste amateurklasse toe, maar RFC Luik stapte daarop naar het BAS. De Luikenaars, vicekampioen in tweede amateurklasse C, claimden dat Châtelet de regels rond financial fair play niet respecteert. Dinsdag bepleitten beide clubs hun zaak gedurende een zitting van twee uur voor het BAS, drie dagen later werd de toekenning van de licentie bestendigd door de arbiters. Voorlopig is alleen de beslissing bekend, op de motivering is het nog maximaal tien dagen wachten.

“RFC Luik wacht de motivering af van het BAS alvorens te beslissen welke stappen gezet kunnen worden. De club geeft zijn strijd voor financial fair play en eerlijke concurrentie tussen de clubs niet op”, laat Luik op zijn website optekenen. De club kan nog naar de burgerlijke rechtbank stappen.

Châtelet-Farciennes stijgt wel al zeker naar de eerste amateurklasse. Ook RFC Luik kan via de eindronde de promotie nog afdwingen.