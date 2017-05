Kuieren langs 10 nieuwe pop-ups

Berchem - Berchem bruist vandaag meer dan ooit nu de vierde editie van Pop up to Date van start is gegaan. Met dit initiatief willen het district en Berchem Creatives de leegstand in de Statie- en Driekoningenstraat de kop indrukken en tegelijkertijd jonge ondernemers de kans geven hun concept uit te testen. Uw krant geeft nieuwsgierigen alvast een rondleiding op papier.

Nog tot en met 1 juli is de winkelas Statie- en Driekoningenstraat dé place to be van Berchem. Belevingsshops en winkels met handgemaakte producten wisselen elkaar dit jaar af. Modeontwerpster Eline Van ...