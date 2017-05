IN BEELD. Een blik op de verlaten hangars waar sovjet-ruimtetuigen staan te rotten

Fotograaf Alexander Dunas wandelde bijna 40 kilometer door de woestijn om deze bijzondere foto’s te kunnen maken van twee ruimtetuigen die deel moesten uitmaken van het ruimteprogramma van de Sovjet-Unie . Hoewel het programma waar de ruimteveren deel van uitmaakten al in 1993 werd stopgezet, is dat niet de reden dat ze nooit gelanceerd werden. De twee exemplaren die Dunas kon fotograferen waren namelijk testmodellen die niet gemaakt waren om naar de ruimte te gaan. “Het is zo leuk om plaatsen te vinden die andere mensen niet kunnen bezoeken, het maakt mijn foto’s uniek”, aldus Dunas. “We wandelden meer dan 38 kilometer door de woestijn met gigantische tassen, tot we bij de shuttles kwamen. We hebben de hele nacht gewandeld omdat het gebied nog steeds beveiligd wordt en we overdag niet gezien wilden worden op de weg ernaartoe. Toen we in de hangar aankwamen, was het zo donker dat ik de shuttles niet eens kon vinden. Ik dacht dat ik het foute gebouw had, maar plots bescheen mijn zaklamp een stukje van de vleugel van Buran. Mijn eerste gedachte was: Dat is enorm!” Uiteindelijk bracht Dunas drie nachten in de hangar door, waar hij ook de Energia-M raket kon fotograferen, die zou ooit ruimteveren naar de ruimte moeten brengen hebben, maar werd net als de shuttle samen met het ruimtevaartprogramma verwaarloosd.